Vicenda Suv, Codacons all'attacco: ora procedimenti disciplinari contro dirigente e dipendente condannati

Caso suv, dopo la sentenza d’appello della Corte dei Conti a carico dei due dipendenti comunali, Codacons chiede l’avvio dei procedimenti penali e disciplinari. L'associazione dei consumatori, che attraverso il vicepresidente provinciale Giuseppe Di Rosa aveva per primo denunciato alla magistratura contabile quanto avvenuto con le risorse destinate ai centri estivi, adesso incalza l'Amministrazione e le autorità preposte per "l’avvio di procedimenti disciplinari e penali, finalizzati alla punizione dei responsabili di quanto accaduto, dato che, dice la sentenza, 'i funzionari hanno agito con la consapevolezza e la volontà di violare la normativa che disciplinava l’utilizzo del finanziamento'”.

"Sotto il profilo politico e amministrativo - continua la nota -, Codacons ha già chiesto al sindaco e al suo fidato assessore, autodefinitisi mandanti dell’attività gravemente errata e dannosa per le casse comunali e quindi per l’intera collettività nella conferenza stampa con la quale cercarono di infangare i denuncianti, di trarre le doverose conseguenze, a iniziare dalle proprie dimissioni. Siamo certi che il vertice della burocrazia comunale, da noi investito della questione, darà tempestiva risposta alla città, rispetto alla conclusione dell’azione disciplinare, in capo al dirigente e al funzionario

già condannati. Siamo altrettanto certi che gli agrigentini, di fronte alle scellerate modalità di impiego dei fondi pubblici destinati alla collettività, su idea e con l’avallo di un vertice politico inadeguato, sapranno apprezzare il ripristino delle regole più volte invocato da Codacons e dai cittadini più avveduti".