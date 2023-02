"Caso Suv", il Comune tenta di salvare i 135mila euro: presentato ricorso contro il Ministero

Il Comune di Agrigento sembra pronto ad andare fino in fondo sulla spinosa vicenda dei fondi del Dipartimento della Famiglia utilizzati per l'acquisto di suv e pc.

Se la giustizia contabile è chiamata a pronunciarsi a metà febbraio sulla condotta di un dirigente e una dipendente comunale, Palazzo dei Giganti ha dato incarico ad un legale per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca firmato dal Ministero nell'aprile del 2022 del finanziamento da oltre 135mila euro usato non per servizi alle famiglie ma per comprare dei suv e dei personal computer utilizzati poi in una singola occasione.

Il Municipio aveva già tentato di difendersi e recuperare le somme, ma il Tar avera respinto il ricorso solo per un problema di competenza. Così adesso si tenterà davanti al Tribunale civile di Palermo con l'ausilio del medesimo avvocato, cioè il legale Tommaso Pensabene Lionti.

La decisione di difendersi anche in una nuova sede era stata già presa dalla Gunta alcune settimane fa. In particolare, secondo l'Amministrazione - che a sua volta prende semplicemente atto di una nota dell'ex dirigente ai Servizi sociali (poi trasferito al Patrimonio) Gaetano Di Giovanni (che ha curato tutta la vicenda Suv ed è appunto adesso tra gli accusati dalla Corte dei Conti3) nella quale si sostiene "che la richiesta di restituzione delle somme sarebbe illegittima e si porrebbe in palese contrasto con le precedenti indicazioni fornite dalla stessa Presidenza del Consiglio".

Il riferimento è chiaramente al famoso parere fornito dal Dipartimento, che riscontrando una richiesta specifica del Comune spiegava che - per quanto riguarda proprio l'acquisto dei Suv con fondi destinati ad attività per le famiglie -"l'intervento così come rappresentato sembrerebbe essere compatibile con quanto previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, occorre precisare che è necessario che i mezzi acquistati vengano effettivamente utilizzati a potenziamento delle attività previste".