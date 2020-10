I migranti bloccati sulla Open Arms, fissato il processo per Salvini a Palermo

Inizierà il 12 dicembre, davanti al gup Lorenzo Jannelli, l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della Open Arms. Il procuratore capo Francesco Lo Voi, assieme all'aggiunto Marzia Sabella e al sostituto Gery Ferrara, dopo l'autorizzazione a procedere votata dal Senato a fine luglio, hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega e le ipotesi di reato sono sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d'ufficio. Sarà il giudice a decidere se processare o meno il politico.

Al centro dell'inchiesta ci sono i fatti accaduti ad agosto dell'anno scorso, quando 107 migranti rimasero bloccati per una settimana al largo di Lampedusa e ai quali, secondo l'accusa non sarebbe stato garantito un "porto sicuro". Per una vicenda simile, quella legata alla nave Gregoretti, Salvini risponde delle stesse accuse a Catania, anche se in quel caso la Procura aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo.