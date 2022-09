“Braccio di ferro” fra Comune e Moncada Emnergy, la replica della società al sindaco: "Mai chiesto una riduzione dell'affitto"

L'amministratore dell'azienda unitamente ai suoi legali hanno incontrato la stampa per smentire la versione fornita dal primo cittadino empedoclino

Vertenza sull'area ex Montedison di Porto Empedocle, la Moncada Energy group replica alle recenti dichiarazioni del sindaco di Porto Empedocle, Calogero Marttello che il 31 agosto scorso, a margine di una conferenza stampa dai microfoni di AgrigentoNotizie aveva detto:”Ad oggi la Moncada Energy non ha mai avanzato ipotesi di sviluppo industriale ma ha solo questuato a tutte le amminsitrazioni, comprese quelle di Firetto, di Carmina e della mia, solo la rimodulazione dei canoni di affitto”.

L'azienda, tramite il suo legale l'avvocato Raimondo Moncada smentisce la versione fornita dal primo cittadino empedoclino: “Non si è mai fatta richiesta di riduzione dei canoni, è scritto nel contratto, è stato solamente modificato il titolo di un deposito cauzionale che era stato fatto in denaro, sostituito con una polizza fideiussoria che – aggiunge l'avvocato - garantiva il Comune da eventuali inadempimenti della società e, successivamente essendo stato convertito il deposito cauzionale in due annualità, è stato restituito alla società sotto forma di decurtazione del canone di affitto pari a circa settanta mila euro annui, per solamente sette anni”.

Per quanto riguarda invece la restituzione al Comune di parte della superficie contesa, il legale della Moncada Energy assicura che l'azienda rispetterà la sentenza e consegnerà gli immobili concessi dal 2017.