Mollato da Giorgia Meloni dopo le avances fuori onda alle colleghe e sospeso da Mediaset: l'agrigentino Luigi Galluzzo al posto di Giambruno

E' stato il giornalista di Aragona, Luigi Galluzzo, a sostituire l'ormai ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, mollato dalla premier via social dopo che Striscia la notizia gli ha dedicato due puntate in cui ha svelato le avances fuori onda - qualcuna anche con connotati decisamente sessisti - fatte alle colleghe.

Galluzzo, ormai volto storico di Mediaset dove lavora da 27 anni, è stato scelto per la conduzione di "Diario del giorno", il programma pomeridiano di Rete4 che era stato affidato all'ormai ex fidanzato della leader di Fratelli d'Italia.

Galluzzo è riuscito a dribblare le domande sul futuro della trasmissione rispondendo al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che era in collegamento: "Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà".

Di sicuro Giambruno, come comunicato da Mediaset, non condurrà il programma di approfondimento pomeridiano "fino alla conclusione degli accertamenti".