Drone colpisce donna durante concerto di Orietta Berti, il Comune: "Mai commissionato alcun video"

Non è un "caso Drone", ma poco ci manca. Dopo il ferimento (fortunatamente lieve) di una spettatrice del concerto di Orietta Berti la notte di Ferragosto proprio a causa di un drone utilizzato per delle riprese aree, è è partita la corsa ai distinguo e ai chiarimenti.

Se da un lato c'è chi ha esultato per la buona riuscita dell'evento, glissando sul fatto (che comunque, sia chiaro, nulla c'entra con il bilancio dell'iniziativa), c'è anche chi è voluto entrare a pieno titolo nella querelle come l'assessore allo Sport e Spettacolo Costantino Ciulla, che non ha risparmiato critiche a chi la notizia, per cronaca, l'ha riportata esattamente alla stregua del successo di piazza della cantante di "Fin che la barca và".

"L’amministrazione comunale - dice in un post - nè tanto meno l’organizzazione, ha commissionato riprese aeree. Sono dispiaciuto per quanto accaduto". E fin qui, tutto nella norma.

Poi iniziano i "sassolini": "Allo stesso tempo mi incuriosisce e rammarica il fatto di vedere come una notizia del genere, fortunatamente senza gravi conseguenze, possa subito passare alla ribalta mediatica, addirittura su testate nazionali, oscurando il risultato ottenuto da una città che finalmente, soprattutto dopo la pandemia, torna a vivere. Vogliamo rassicurare chi si appresta a visitare e vivere la nostra città che Agrigento non è solo impianti audio che fanno saltare concerti e droni che cadono dal cielo. Agrigento è arte, cultura, storia, paesaggi unici al mondo, spettacolo e tanto altro ancora. Basterebbe semplicemente crederci veramente, senza pensare al proprio tornaconto e alla ricerca sviscerata della gloria personale".

In attesa di comprendere in modo chiaro chi sia impegnato a pensare al "proprio tornaconto personale" nel raccontare un fatto di cronaca, si attende di conoscere cosa accadrà adesso e se la vicenda avrà un qualsivoglia strascico successivo connesso ad una eventuale denuncia da parte della ferita o di attività di accertamento di chi di competenza per chiarire se quel drone potesse, o meno, sorvolare una piazza gremit.

Intanto si registra una dichiarazione della stessa Berti. L'artista, intervistata dall'Adnkronos ha detto: "Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell'incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina''.