Coronavirus, ancora positivi in provincia: anziano contagiato

Salgono a due i casi di positività al Covid a Canicattì. Ad annunciarlo è stato il sindaco Ettore Di Ventura. "Pochi minuti fa l'Asp mi ha comunicato che un nostro anziano concittadino è risultato positivo al Covid - ha scritto -. Il soggetto in questione si è recato nelle scorse ore d'urgenza presso la nostra struttura ospedaliera per motivi non legati al Coronavirus. Durante la normale prassi per le cure del caso è emersa la positività al virus. È già stata avviata l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti ristretti".

Canicattì contava, fino ad oggi, un solo caso positivo e nove cittadini guariti. L'invito del Comune resta quello di mantenere alta l'attenzione.