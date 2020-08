Coronavirus, il contagio non si arresta: positivo un quarantottenne licatese

Nuovo caso di positivà al Covid 19 nella nostra provincia: il secondo in meno di 12 ore. In questo caso si tratterebbe di un uomo di 48 anni di Licata, il quale si è sottoposto volontariamente al tampone una volta accusati lievi sintomi riconducibili alla malattia. Lo stesso, infatti, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove è stato condotto nell'area "grigia" per i sospetti casi di Coronavirus. Il primo tampone ha dato esito positivo. L’uomo è stato mandato a casa con l’obbligo di isolamento domiciliare fiduciario.

Una settimana fa circa erano stati accertati altri tre casi, tutti connessi a giovani che erano stati in vacanza fuori dalla Sicilia. Sono ad oggi 13 i casi accertati a Licata da inizio pandemia.