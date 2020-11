Coronavirus, crescono i positivi: su numeri e comunicazione regna il caos

In attesa del bollettino da parte dell'Azienda sanitaria provinciale, che durante il week end sospende generalmente l'invio alle testate giornalistiche dei dati aggiornati, è dalle pagine social e istituzionali dei comuni che arrivano le prime notizie di casi positivi al Covid-19 registrati in tutta la provincia.

Due nuovi positivi sono stati riscontrati a Montevago: si tratta, ha spiegato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, di un soggetto asintomatico e di un altro che si trova ricoverato in ospedale presso il reparto di medicina Covid di Sciacca. Ad oggi sono 9 i casi positivi in città, anche se si attendono gli esiti dei 27 tamponi molecolari effettuati dal personale Usca dell'Asp a personale e pazienti della casa di riposo "La grande quercia" dove si era registrato un positivo nei giorni scorsi. I tamponi "rapidi" avevano già dato esito negativo.

Più complicati da decifrare i numeri che riguardano San Biagio Platani: la commissione straordinaria, infatti, ripete da alcuni giorni sempre la medesima nota, in cui parla di 100 tamponi realizzati a partire dal 3 novembre e denuncia una "crescita accentuata della curva epidemiologica", aggiornando tuttavia il dato di positivi e negativi (ma non si capisce su quanti tamponi totali).

Rispetto a 2 giorni fa, comunque, i dati del Comune parlano di un nuovo positivo, e un nuovo negativo, con il medesimo numero di ricoverati (4) ma con 2 casi in più tra quelli ritenuti sintomatici e in corso di accertamento.

A Cianciana c'è invece un nuovo paziente ricoverato e il sindaco Santo Alfano ha alzato la voce nei confronti dei propri concittadini annunciando il pugno duro. "Mi rivolgo ancora una volta ai giovani ricordando che è severamente vietato creare assembramenti in case private o campagne - scrive -. Questa volta mi rivolgo anche ai meno giovani e agli anziani, non saranno più tollerati assembramenti nei pressi della villa comunale, ne in piazza o sotto la torre dell’orologio, nostro simbolo di cultura, non trasformiamolo in un’occasione di contagio e distruzione per la nostra comunità".