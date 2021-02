Coronavirus, salgono a 50 gli studenti finora contagiati

Scuola e Coronavirus: salgono a 30 gli studenti positivi, ma scende il tasso di contagio

Sono Sono 20 gli studenti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 8 giorni in provincia di Agrigento. A rilevarlo è il periodico censimento diffuso dall'Ufficio scolastico regionale. Se al 1 febbraio i casi di prositività riscontrati in totale (compresi i già guariti) erano stati 30, all'otto febbraio questo numero è schizzato fino a quota 50, con un rapporto medio di alunni positivi per classe dell'1,05 (era 0.93). Questo rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi: più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai. Un aumento che però ha un motivo molto semplice: al monitoraggio sono state aggiunti anche gli istituti superiori che, da soli, contribuiscono per oltre il 50% dei nuovi casi.

Rispetto alla distribuzione, infatti, se 28 i casi registrati nella scuola primaria (+5 rispetto all'ultimo rilevamento) e 9 nella scuola di primo grado (+3), con un solo caso riscontrato nel settore dell'Infanzia, sono invece 12 gli alunni positivi per le scuole di secondo grado per quanto vada precisato che si tratta di solo lo 0.06% del totale di studenti (che sono oltre 18.600).

