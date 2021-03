Più di quaranta casi di Coronavirus in una settimana, Porto Empedocle chiede la zona rossa

Il sindaco Ida Carmina ha annunciato di aver chiesto alla Regione Siciliana l'istituzione della zona rossa per Porto Empedocle a partire già da oggi. Il primo cittadino, durante una diretta social, ha infatti spiegato che l'Azienda sanitaria provinciale ha comunicato al Municipio che la velocità di diffusione dei contagi registrati in questi giorni richiede l'istituzione di una forma di limitazione degli spostamenti. Sono più di 40 i nuovi casi registrati in una settimana, con un totale di 64 attuali positivi, molti dei quali della variante inglese.

"Molto di quello che accadrà pende dai comportamenti individuali - spiega Carmina -. Mi segnalano che ieri c'è stata gran massa di persone senza uso di mascherine e in piazza italia ogni sera situazione di ragazzi senza mascherina. comprenderete che dalla mancanza di prudenza dei nostri concittadini piangeranno le conseguenze tutti, anche coloro che hanno rispettato le regole". In attesa di tampone è una dipendente comunale.