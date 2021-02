Coronavirus, crescono i casi a Siculiana: sono 23 in un paio di giorni

Coronavirus, boom di casi a Siculiana, il sindaco invita la popolazione alla cautela e al rispetto delle regole.

Ad annunciare infatti attualmente 23 positivi e più di una trentina di soggetti in isolamento domiciliare è stato, nel pomeriggio di oggi, il primo cittadino della Città degli Sposi, Giuseppe Zambito.

"Il numero di nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 sta aumentando in modo preoccupante - ha scritto il sindaco Giuseppe Zambito -. Per evitare che la situazione possa peggiorare ulteriormente vi invito ad uscire esclusivamente per motivi di necessità e di rispettare le regole anticovid".

Ma quanti sono effettivamente i nuovi positivi? Qui ci si scontra, come sempre, con la poca tempestività dei numeri trasmessi dall'Asp alle testate giornalistiche e, anche, ai Comuni. In particolare, a Siculiana, il bollettino di ieri indicava solo 7 soggetti in trattamento domiciliare, mentre, ci spiega Zambito, al Municipio risultavano più di una decina di casi accertati. Tra i 23 casi di oggi c'è anche una classe della scuola secondaria si è sottoposta a tampone e un bambino sarebbe risultato positivo. Tutti gli altri si trovano al momento in isolamento domiciliare.

Al momento sono invece 24 i casi in attesa di conferma da parte dell'Azienda sanitaria provinciale.

"Ringrazio i medici di base e i pediatri che in queste ore, insieme alle forze dell'ordine, alla dirigente scolastica e il coc - conclude Zambito - stanno collaborando con attività di monitoraggio al fine di contenere la diffusione del virus".