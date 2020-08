Agrigentini in fila, ma non c'è acqua: il distributore rimane a secco

La casetta dell’acqua in piazza Ugo La Malfa è rimasta a secco. Si, proprio così. A poche settimane dall’inaugurazione, oggi, il primo stop. Un avviso, infatti, ha annunciato che “a causa di assenza di acqua nella rete acquedottistica, l’erogazione riprenderà domani”. A commentare l’accaduto è stato anche il leader del movimento agrigentino “Mani libere”, Giuseppe Di Rosa.

"Tante persone sono passate da qui. Siamo alla follia ed alla pazzia pura - commenta Di Rosa - questo è un servizio pubblico. Non voglio criticare l’imprenditore, sta investendo e quindi deve ottenere un ritorno. Manca l’acqua? E’ impossibile, perché questa dovrebbe avere un attacco diretto per l’erogazione. Chi offre un servizio pubblico deve essere obbligato a fornire un servizio, deve farlo sempre".

La replica da parte del Comune

"Agrigento, come altri Comuni della provincia di Agrigento e altri della provincia di Caltanissetta subiscono da oltre 36 ore l'interruzione del pubblico servizio idrico a seguito del guasto sulla condotta del Fanaco gestita da Siciliacque. Sono intervenuto personalmente per sollecitare il ripristino dell'erogazione idrica. Speculare a fini elettorali su fatti imprevedibili come questo attribuendo ogni responsabilità al sindaco è esagerato. La casetta dell'acqua presso lo Stadio necessita di acqua in pressione h24. Tuttavia, in fase di preventivo è stat chiesto alla ditta, per non correre il rischio di interrompere il servizio di erogazione di acqua fredda, naturale e gassata, di collocare una vasca per emergenze come questa. Sono stati montati due serbatoi da 750 litri. Ma almeno dalla Società S.I.I. Gestione Commissariale già Girgenti Acque sarebbe utile fare un avviso così da consentire anche a questa ditta di comunicare agli utenti le motivazioni del disservizio. Fa piacere in tutta questa storia che i cittadini abbiano talmente apprezzato il servizio da esaurire in poco tempo anche la riserva. Presto le altre 8 casette, una per quartiere".