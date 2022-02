Nuova caserma dei vigili del fuoco di Canicattì, riunione al Comune

Manutenzione della caserma dei vigili del fuoco di Canicattì e individuazione di una nuova struttura, incontro al Comune per decidere sul futuro.

A chiederlo è stata la Fns Cisl, di cui è coordinatore Diego Motisi. Hanno partecipato, oltre sl sindaco Vincenzo Corbo, il comandante provinciale Giuseppe Merendino e le sigle sindacali del comparto Vigili del Fuoco. Tra gli argomenti, la risistemazione della tettoia di copertura dell’area di ricovero automezzi, parzialmente distrutta da un grosso albero caduto a causa del maltempo e l’individuazione di un nuovo sito su cui costruire una caserma.

In tal senso il primo cittadino avrebbe individuato alcune aree che sarebbero utilizzabili per questo scopo, anche se sarà necessaria una valutazione da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e bisognerà verificare che il sito non sia gravato da vincoli.