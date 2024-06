"Nessuna tracciabilità": sequestrati 5mila latticini dal valore di oltre 100mila euro

Non avevano la tracciabilità. Ben 5mila latticini, formaggi soprattutto, sono stati sequestrati dal Nas in un'azienda agricola tra Cammarata e Santo Stefano Quisquina. Il valore dei prodotti caseari sequestrati è di circa 100mila euro. Come da routine, sono stati prelevati alcuni “campioni” per le successive analisi di laboratorio. Lo scopo è uno soltanto: verificare la salubrità dei formaggi e dello stesso deposito. A carico del proprietario del caseificio, un sessantacinquenne agrigentino, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Anche quest'ultima, in ordine di tempo, ispezione ha avuto l'obiettivo di tutelare i consumatori che quando acquistano prodotti mal conservati o senza la tracciabilità mettono a rischio la propria salute.

