Immobili comunali occupati da inquilini morosi: scatta il pugno duro

Appartamenti di edilizia popolare di proprietà del comune occupati da chi non paga il canone di affitto: il municipio di Porto Empedocle usa il "pugno duro" per il recupero delle somme dovute.

L'ente ha infatti affidato incarico a un legale per iscrivere a ruolo ben 14 procedure legali nei confronti di altrettanti soggetti morosi che sono locatari di immobili comunali per ottenere il dovuto e, se necessario, procedere a un eventuale sfratto.

Il Comune, come noto, possiede un importante numero di immobili in alcune zone della città che però è stato sempre abbastanza complesso mettere a frutto proprio per la presenza di numerosi casi di morosità.