Messa in sicurezza di case pericolanti, divieti e modifiche al traffico: ecco dove

In via Argento ci sono degli edifici pericolanti da mettere in sicurezza e il Comune corre ai ripari. Disposto un intervento di consolidamento che prevede anche un’apposita ordinanza che impone il divieto di sosta con rimozione in vicolo Rampello a partire dalle ore 6 di lunedì 23 maggio fino a cessato bisogno. I lavori di messa in sicurezza interesseranno gli immobili che si trovano in via Argento dal civico 16 al civico 20.

L’intervento è stato deciso a salvaguardia dell’incolumità pubblica e sarà effettuato dalla ditta “Cosefa Costruzioni” che garantirà l’accesso alle private proprietà comprese nel tratto viario interessato dai lavori.