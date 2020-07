Case occupate abusivamente, il Comune firma tre sgomberi

Sono tre. Nel giro di pochissime ore, sono stati firmati – con un termine perentorio di 15 giorni per lasciare gli alloggi popolari occupati abusivamente – tre provvedimenti di sgombero. Nonostante, a Porto Empedocle, esista una vera e propria emergenza abitativa, il Comune non ha nessun'altra via d'uscita - facendo rispettare la legge - che firmare provvedimenti del genere. E sistematicamente vengono firmati gli sgomberi degli alloggi che si accerta essere occupati in maniera illegale.

Tutte le famiglie coinvolte avevano già ricevuto, dai responsabili dell'ufficio Case del Municipio, delle diffide: erano state invitate – visto che occupano abusivamente gli appartamenti - a lasciarli liberi. Non solo non sono arrivate al Comune deduzioni dalle parti interessate, ma le residenze non sono state appunto ancora liberata. Motivo per il quale, a questo punto, sono stati firmato i tre provvedimenti di sgombero.

Trascorsi i 15 giorni, la polizia municipale dovrà - è stato stabilito dal Municipio - dare corso agli sgombero coattivo. Provvedimenti di sgombero, a Porto Empedocle, ne sono stati già firmati diversi, decine e decine. Nella città marinara, il 10 per cento circa delle case popolari sono occupate in maniera abusiva: l’ultimo censimento realizzato dal Comune parlava di oltre 130 famiglie – sulle complessive 1.500 che abitano nelle case popolari – presenti, in altrettante abitazioni, in maniera abusiva. Chi occupa queste case non paga l'affitto, non paga le tasse e non fa la raccolta differenziata.

Il danno per il Comune è importante. E’ tutto frutto, di fatto, delle drammatiche condizioni economiche di molte famiglie. Interi nuclei sono privi di fonti di sostentamento e devono vivere di espedienti. Ci sono poi anche persone che non hanno nemmeno una casa da occupare.