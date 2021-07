Case sul mare da sanare: 30.014 domande in provincia, martedì si vota una norma all'Ars

Le domande di sanatoria pendenti, dal 1985, nell'Agrigentino sono 30.014. La maggior parte riguarda immobili realizzati sul mare: a 150 metri dalla battigia. Martedì all'Ars si proverà a far passare l'emendamento presentato dal partito del presidente della Regione.

Incassato il via libera alla leggina che permetterà di sanare gli immobili realizzati prima del 2003 in aree sottoposte a vincolo relativo, il Centrodestra prova a far passare la sanatoria sulle coste. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. La norma, che porta la firma di uno dei big di Diventerà Bellissima: Giorgio Assenza, permetterà di salvare le case costruite nei 150 metri dalla battigia per cui i proprietari hanno già presentato domanda in occasione del primo condono italiano del 1985.