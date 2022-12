Case ad un euro a Cammarata, il governo di Tokyo interessato al progetto

Dal Giappone a Cammarata per scoprire i progetti in corso in tema di rigenerazione urbana, con particolare riferimento al progetto case ad 1 euro.

Importante visita istituzionale al comune montano da parte di delegati del governo di Tokyo che, dice il sindaco Giuseppe Mangiapane sui social "sono venuti a trovarci proprio per un confronto diretto, per conoscere la nostra realtà e capire come stiamo portando avanti il progetto. È loro interesse infatti intervenire allo stesso modo su alcune isole che stanno vivendo il fenomeno dello spopolamento".

Nei prossimi giorni inoltre, nei principali canali di comunicazione giapponesi sarà trasmesso l'incontro istituzionale avvenuto a Cammarata, "donandoci - aggiunge Mangiapane - così un'importante opportunità di promozione oltre i confini europei. Considerando che Tokyo conta 14 milioni di abitanti sarà di certo una gran vetrina per Cammarata".