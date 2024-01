Casa troppo vicina alla spiaggia? La proprietaria vince il ricorso: deciderà la Corte costituzionale

Una casa costruita vicino alla spiaggia, entro i 150 metri dalla costa, diventa oggetto di una questione di legittimità costituzionale. L’immobile al centro della diatriba si trova in territorio di Sciacca ed è di proprietà di una donna. Quest’ultima aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio per la casa realizzata nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare.

A distanza di più di 30 anni dalla presentazione della domanda di condono, il Comune di Sciacca ha rigettato tale istanza invocando l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31 dicembre 1976 entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.

La proprietaria dell’immobile, pertanto, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego del condono, Ha proposto un ricorso dinnanzi alle competente autorità di Giustizia amministrativa con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.

I legali hanno ilevavato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento invocando l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 metri facendo riferimento al previgente Piano comprensoriale n. 6, dato, appunto, che che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa. Successivamente hanno prospettato anche la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale 15/91 che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.

A quel pinto il Cga, ritenendo meritevoli di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dagli avvocati Rubino e Marino circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, con sentenza non definitiva ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità.

Di conseguenza la questione sulla concreta applicazione del vincolo dei 150 metri sarà portata all’esame dalla Consulta.