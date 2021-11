La casa museo Luigi Pirandello è pronta a riaprire: il 10 dicembre l'inaugurazione

La casa museo Luigi Pirandello è pronta a riaprire. Terminati i lavori di manutenzione, e già da un po', adesso sono in corso gli interventi di allestimento. Sembrerebbe - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - che la Regione stia preparando una inaugurazione in grande stile per il prossimo 10 dicembre . U na data particolare che coincide con l' anniversario della morte del drammaturgo agrigentino. Sarà un museo moderno , digitalizzato e all'avanguardia. A tagliare il nastro dovrebbe essere d irettamente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Alberto S amonà.

Da un lato, saranno sempre custoditi e messi in mostra gli arredamenti storici che appartennero alle famiglie Pirandello e Ricci Gramitto (i nonni materni di Luigi) , le antiche fotografie, le prime edizioni di libri con dediche autografe, i quadri d'autore dedicate a Pirandello. D all'altro, sarà possibile usufruire di nuovissimi a pparati tecnologici: monitor , audioguid e, pannelli touch screen, racconti sonori e aule immersive che consentiranno una visita moderna e adeguata a quelli che sono gli standard museali attuali.