Coronavirus e carcere "Petrusa", allarme rientrato: non ci sono più detenuti contagiati

Allarme rientrato. Sono guariti tutti - e non ci sono più contagiati - i detenuti, uomini e donne, che erano risultati positivi al Covid-19. L'esito dei tamponi sanitari ha confortato chi si occupa della gestione del carcere "Pasquale Di Lorenzo" e la polizia Penitenziaria. Si temeva infatti, dopo che una trentina di detenuti erano risultati positivi, un vero e proprio focolaio pandemico.

I tamponi, che avevano diagnosticato la positività, erano stati effettuati, a più riprese, nelle scorse settimane. Ed erano stati fatti dopo che alcuni detenuti avevano accusato dei lievi sintomi. Risultati positivi, era stato avviato una sorta di monitoraggio a tappeto: sono stati controllati i compagni di cella e i contatti interni alla struttura. Gli esiti dei tamponi - sia per i contagiati, sia per quanti sono risultati essere contatti stretti - hanno sgomberato il campo da ogni allarme: non ci sono più positivi al Covid nella casa circondariale di contrada Petrusa.