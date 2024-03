Cartucce sparpagliate nel parcheggio antistante al tribunale: aperta un'inchiesta

Una cinquantina di cartucce sono state ritrovate nel parcheggio antistante al tribunale di Sciacca. Le munizioni, dello stesso tipo di quelle che sono in dotazione delle forze di polizia, sono state recuperate e poste sotto sequestro dai carabinieri. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura su quello che è, di fatto, un episodio assai misterioso.

Ad allertare la guardia giurata in servizio al palazzo di giustizia sono stati più passanti: gente che si è accorta appunto di quelle cartucce sparpagliate nel giro di pochissimi metri. Subito è scattata la verifica e ritrovate le munizioni sono stati avvisati i militari dell'Arma che, dopo un circostanziato sopralluogo, hanno recuperato, e posto sotto sequestro, le cartucce.

Non filtrano indiscrezioni in merito alle investigazioni. Ma in zona, negli ultimi giorni, la voce circola e con insistenza. E questo perché ad accorgersi di quelle cartucce sono stati più passanti, gente che magari stava facendo semplicemente una passeggiata.