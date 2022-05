Nascondevano 33 cartucce, marijuana, cocaina e hashish: una denuncia e un arresto

Uno - un licatese di 49 anni - è stato denunciato, alla Procura, perché sorpreso mentre nascondeva un sacchetto, con all'interno 33 cartucce calibro 7,65, in uno spazio condominiale. L'altro - sempre licatese, ma di 62 anni - è stato invece arrestato perché trovato in possesso, durante una perquisizione, di 48 grammi di cocaina, 256 grammi di hashish e 12,5 chili di marijuana.

E' nell'ambito di mirati servizi di polizia giudiziaria - effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento - che sono stati raggiunti, negli ultimi giorni, questi risultati.

Il quarantanovenne è stato notato mentre occultava un sacchetto in uno spazio condominiale. L?immediato intervento della Squadra Mobile ha permesso di recuperare quanto celato: un sacchetto trasparente contenente 33 cartucce calibro 7,65. L'uomo è stato dunque deferito per illecita detenzione di munizioni per armi da sparo. E le cartucce sono state, naturalmente, sequestrate.

Sempre nei giorni scorsi è stato arrestato - e posto ai domiciliari - il sessantaduenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, la Squadra Mobile ha ritrovato e sequestrato 48 grammi di cocaina, 256.6 grammi di hashish e 12.5 chili di marijuana. Per tale detenzione il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari in Licata.