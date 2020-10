"Shopping in mezza Sicilia con carte di credito clonate", 4 condanne 3 assoluzioni

Quattro condanne per aver clonato e utilizzato carte di credito per effettuare acquisti in vari negozi dell'isola. E' questa la sentenza del monocratico Alessandro Quattrocchi del tribunale di Agrigento che ha anche assolto altri tre imputati. A cario titolo, i sette erano stati indagati per utilizzo indebito di carte di credito clonate, ricettazione, detenzione e spaccio di droga. Il pm, Alfonsa Fiore, durante la sua requisitoria, aveva chiesto la condanna di tutti con pene che andavano dai 2 ai 6 anni.

Il giudice monocratico, Alessandro Quattrocchi, ha condannato a 6 anni e 7 mesi Elio Magrì, 62 anni di Castrofilippo, ritenuto la mente del sistema; a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni l’avvocato Fabio Caruselli, 66 anni di Palma di Montechiaro, Alexandra Elizabeth Aquino, 42 anni della Repubblica Dominicana, e Valerio Guerra Ariel de Jesus di 34 anni. Assolti invece Tommaso Savasta, 37 anni, di Catania; Onofrio Bonomo, 65 anni; Gianluca Attardo, 33 anni, di Agrigento.

Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati Salvatore Pennica, Gaziano, Cusumano, Cordaro e Guarneri.