Carrozzerie devastate e specchietti retrovisori rotti: tre auto danneggiate fra il centro e Cannatello

Tre autovetture sono state danneggiate, nel giro di pochi giorni, fra il centro e il rione di Cannatello. Ad indagare, dopo aver raccolto le denunce a carico di ignoti, è la polizia.

Non è chiaro, e non sembrerebbero esserci collegamenti, su quanto è avvenuto.

In centro, è stata danneggiata una Fiat Panda di una studentessa universitaria trentaduenne. La donna ha parcheggiato la sua Fiat Panda e, al momento di riprenderla, ha trovato la carrozzeria tutta graffiata. Lo stesso è avvenuto ad un suv Audi, di proprietà di un palermitano cinquantaduenne che era in città per lavoro. Il libero professionista ha ritrovato tutta la carrozzeria danneggiata e il danno è stato quantificato in oltre 4mila euro.

A Cannatello, un agrigentino residente della provincia, ha trovato la sua Fiat Cinquecento devastata: il libero professionista quarantaduenne aveva parcheggiato la sua auto e dopo un'ora e mezza ha ritrovato la carrozzeria completamente devastata e con gli specchietti retrovisori rotti.

I tre "bersagli" dei danneggiamenti hanno formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia che ha avviato le indagini per provare ad identificare gli autori dei tre diversi raid.