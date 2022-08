Carrozzeria rigata, pneumatico squarciato e la scritta "Vattene" sul lunotto dell'auto: disoccupato nel mirino?

Sul lunotto posteriore, sporco di polvere, hanno scritto: "Vattene". Ed è proprio questo dettaglio che fa ipotizzare che il danneggiamento possa essere stato mirato. Un quarantacinquenne disoccupato ha trovato la sua Jeep Compass, lasciata posteggiata in largo Aosta, nei pressi del cortile adiacente l'ingresso della scuola Verga, danneggiata. Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito - ha rigato, con un oggetto appuntito, la carrozzeria ed ha squarciato il pneumatico anteriore destro.

L'uomo ha denunciato tutto ai poliziotti del commissariato cittadino, specificando appunto che qualcuno sul lunotto posteriore aveva anche scritto "Vattene". A quanto pare, il quarantacinquenne non avrebbe mai subito intimidazioni, né ricevuto minacce. L'ipotesi avanzata dallo stesso uomo, in sede di denuncia, è che possa essersi trattato di un raid vandalico. I poliziotti hanno comunque avviato le indagini, muovendosi su un fronte di 360 gradi: senza nulla escludere e nulla, almeno per il momento, privilegiare.

Non è naturalmente escluso che possa veramente essersi trattato di un raid vandalico dovuto magari al fatto che quella macchina, in quel punto, non era "gradita". Ma spetterà ai poliziotti mettere dei punti fermi nelle indagini e risalire, laddove possibile, agli autori del danneggiamento. Quale primo passaggio investigativo, anche se non vi sono conferme istituzionali, appare probabile che gli agenti abbiano verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza sistemati in zona.