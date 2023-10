Auto sempre più "preda" di ladri e vandali: tentato furto a San Leone e carrozzeria "ricamata" in centro

Un'autovettura, una Jeep Renegade, l'hanno danneggiata: tutta la carrozzeria è stata rigata. Un'altra, una Fiat Cinquecento, hanno invece tentato di rubarla. Non ci sono riusciti e, alla fine, l'utilitaria è stata pesantemente danneggiata. E' accaduto in giorni diversi e in punti diversi della città. I proprietari delle vetture hanno già formalizzato denuncia a carico di ignoti e la polizia ha avviato le indagini.

A San Leone, i malviventi hanno tentato di portar via la Fiat Cinquecento di una cinquantatreenne. Hanno prima forzato i cilindretti degli sportelli e riusciti ad aprire l'abitacolo si sono intrufolati in macchina dove hanno danneggiato il blocco accensione. Qualcosa o qualcuno deve però averli "disturbati" e, per fortuna, non sono riusciti a far sparire nel nulla macchina.

In centro, invece, è stata "ricamata" da cima a fondo la Jeep Renegade di un operaio settantenne che l'aveva posteggiata a pochi passi da casa. Al momento di riprenderla, la scoperta.

I primi passi investigativi della polizia sono stati quelli di verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, nelle zone dove le vetture erano state lasciate parcheggiate.