Carrozzerie di auto devastate, "maniaco del chiodo" in azione?

“Maniaco” del chiodo in azione ad Agrigento dove, da un po’ di tempo, si susseguono i danneggiamenti – che non sembrano essere mirati, ma fatti un po’ a casaccio – di autovetture. E tutti con un oggetto appuntito, ecco perché si parla genericamente di un “maniaco del chiodo”. Negli scorsi giorni sono state danneggiate – la carrozzeria è stata tutta rigata – un suv di un impiegato sessantaduenne che l’aveva lasciato parcheggiato in via Indipendenza Siciliana e la Fiat Bravo di un pensionato settantasettenne che invece era posteggiata invia Papa Luciani.

Entrambi, in giorni diversi, hanno formalizzato denuncia a carico di ignoti. Ed anche in questo caso sta indagando la polizia. Appare scontato che uno dei primi passi investigativi mossi possa essere stato la verifica, e se dal caso l’acquisizione, di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Servirà, appare inevitabile, del tempo per fare chiarezza, stabilendo anche se dietro i vari danneggiamenti realizzati ad Agrigento vi sia o meno sempre la stessa mano.