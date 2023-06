Carrozzeria dell'Audi graffiata e targhe rubate: è mistero su quanto è accaduto in via Imera

Ha trovato la carrozzeria della sua Audi completamente graffiata. Non è il primo caso, verosimilmente non sarà neanche l'ultimo che si verifica in città. Ma in questo caso, i balordi hanno anche smontato e portato via entrambe le targhe della vettura. E' accaduto in via Imera, in danno di un trentenne, proprietario appunto dell'Audi.

L'uomo ha denunciato il danneggiamento con furto alla polizia. E gli agenti hanno, naturalmente, subito, avviato le indagini. Inevitabile l'interrogativo: dove sono finite quelle targhe?

Forse sono state rubate per essere poi rimontate su un'altra macchina da utilizzare per qualche crimine?

Spetterà all'attività investigativa degli agenti di polizia stabilire dove sono finite le targhe, ma anche, laddove possibile, chi è stato l'autore di un gesto simile.