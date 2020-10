Spiaggia di Torresalsa invasa dalle carrette del mare: la denuncia di Mareamico

Una delle più belle spiagge della nostra provincia, quella di Fungiteddri, nel cuore della riserva naturale di Torre Salsa è invasa da relitti di barche, resti visibili delle decine di sbarchi fantasma avvenuti lungo la nostra costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A denunciarlo, l'associazione ambientalista Mareamico. "Queste barche, invece che essere riutilizzate come da noi richiesto al Governo Italiano - dicono in una nota - vengono abbandonate in spiaggia e restano ad inquinare questi luoghi per anni. Poi, quando il mare le distrugge e disperde ovunque i rifiuti e i lubrificanti, l'ufficio delle Dogane le rottama, con costi elevatissimi, a carico dello Stato".