Juve campione d'Italia, caroselli in strada e torte per lo scudetto

La Juventus, per la nona volta consecutiva, è campione d’Italia. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha vinto, anche quest’anno, lo scudetto. In città, dopo il triplice fischio dello Juventus Stadium, sono tante le persone che hanno voluto festeggiare. Infatti, nella tarda serata di ieri, in giro per la città, auto e bandiere bianconere.

Sono tanti i tifosi agrigentini della Juventus che hanno dato vita a dei caroselli per le vie cittadine. Non solo, ma anche torte di festeggiamento ed anche dei maxi schermi.

Lo Juventus club Valle dei Templi ha brindato fino a notte fonda. Stessa storia per il club bianconero di Favara. Gli agrigentini, che tifano Juve, ieri hanno vissuto una serata più che mai speciale.