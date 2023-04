Prezzi degli aerei alle stelle per Pasqua, in tantissimi scelgono di non “scendere” per le vacanze: l’ira di Schifani

Tantissimi agrigentini emigrati per lavoro in tutta Italia non “scenderanno” nella città dei templi (ma anche nei principali centri della provincia) per trascorrere le vacanze pasquali: i prezzi dei biglietti per prendere un’aereo nei giorni a ridosso delle festività hanno infatti prezzi a dir poco proibitivi.

Si ripete dunque il copione, esattamente come avvenuto lo scorso Natale: le compagnie aeree ne approfittano e fanno salire il costo del viaggio alle stelle. Non ci sono sostanziali differenze se si sceglie di arrivare e ripartire da Catania piuttosto che indirizzarsi verso Palermo o Trapani.

Il presidente Schifani, in più occasioni, aveva chiesto all’Antitrust, finora garbatamente, un intervento concreto e risolutivo per mettere uno freno a questa speculazione. Ma adesso ha alzato la voce: “Ora basta, ho scritto anche a Salvini. C’è una scarsa trasparenza sulle tariffe. Ci sono elementi che fanno lievitare il primo prezzo che viene indicato all’utente come il costo dei bagagli a mano o da stiva oltre a quello relativo alla scelta dei posti e alla priorità di imbarco.

Ho deciso di intervenire con una nuova segnalazione all’Antitrust scrivendo anche ai ministri Salvini e Giorgetti. Si tratta di una grave disparità di trattamento nei confronti della Sicilia – prosegue Schifani – a causa della condotta delle compagnie aeree che, in taluni casi, eccedono nella discriminazione dei prezzi durante determinati periodi dell'anno rispetto ai costi sostenuti. In prossimità delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio appare evidente il ripetersi di quanto accaduto in occasione dello scorso Natale. E' inaccettabile che compagnie come Ita a totale controllo pubblico e le cosiddette “low cost” come Ryanair realizzino prezzi offensivi per il buonsenso”.

Schifani ribadisce la “scarsa programmazione e la carente attenzione da parte delle compagnie aeree alle richieste del mercato da e per l'isola tutto l'anno e, certamente, durante i picchi relativi alle festività”.

Ai ministri delle infrastrutture Mattero Salvini e dell’economia Giancarlo Giorgetti il presidente Schifani intende sottolineare che, “nella condizione di insularità della Sicilia, il trasporto aereo riveste un ruolo strategico fondamentale per garantire la continuità territoriale e la mobilità dei suoi abitanti e, non secondariamente, ai fini dello sviluppo del turismo. Non è ammissibile che i cittadini siciliani continuino a essere penalizzati. Per queste ragioni chiedo ai ministri interessati di intervenire con Ita e Ryanair affinché adottino subito politiche commerciali tendenti a una drastica riduzione del costo dei biglietti e a un incremento della frequenza dei voli”.