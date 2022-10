Caro energia, dopo gli imprenditori in piazza anche gli agricoltori: “Siamo al collasso, aiutateci”

Davanti la Prefettura s'è svolto un sit-in di protesta per chiedere aiuti al Governo. Presenti anche una delegazione di sindaci

“Ci pagano 60 centesimi di euro per un chilo di olive e con gli aumenti nei costi di produzione che abbiamo avuto, soprattutto per energia, carburante e fertilizzanti, siamo ormai al collasso. Le nostre famiglie devono pure mangiare”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato l'imprenditore agricolo Angelo Albano che oggi, insieme ad altri suoi colleghi, ha partecipato al sit-in di protesta indetto davanti la Prefettura per chiedere aiuti al comparto agricolo.

Nella sede territoriale del Governo anche una delegazione di sindaci agrigentini che hanno chiesto al prefetto di Agrigento di farsi portavoce delle istanze degli imprenditori.

“Gli aumenti sono enormi – ha detto invece Vincenzo Cusmano Rullo che ad Alessandria della Rocca produce olio extravergine di oliva - ci aspettavamo anche i commerciati qui insieme a noi a protestare. Chiediamo – ha aggiunto l'imprenditore agricolo - di avere un prezzo equo per potere coprire le spese e poter avere il guadagno necessario per poter dare un futuro ai nostri figli”.