Caro energia, commercianti esasperati si fermano e organizzano sit-in di protesta e flash mob: “Non spegneteci”

Anche in provincia di Agrigento, così come sta avvenendo in tutta Italia, imprese e famiglie hanno esaurito la loro pazienza e allargano le braccia di fronte ai rincari sul costo dell’energia, ormai insostenibili per chiunque.

Ma il loro non è un atteggiamento di sconfitta o rassegnazione: stanno reagendo con tutte le forze, stanno lottando a denti stretti per non “spegnere” le loro attività. E per difendersi da questo tsunami che li ha travolti senza preavviso, hanno organizzato un sit-in di protesta davanti la sede della Prefettura di Agrigento.

La manifestazione si svolgerà lunedì 17 ottobre alle 10 e sono stati invitati tutti, non solo commercianti ma anche cittadini e famiglie che, ognuno nel proprio ambito e con le proprie esperienze, stanno vivendo questo dramma economico e sociale.

Un dramma perfettamente tangibile, che quotidianamente siamo abituati a vedere nei telegiornali nazionali, nei programmi televisivi di approfondimento con le testimonianze di gente ormai esasperata in ogni angolo d’Italia: una nazione che, tra l’altro, si appresta ad affrontare un inverno “freddo” in tutti sensi, il peggiore degli ultimi anni, all’insegna dell’austerità.

Anche Racalmuto si mobilita in tal senso: martedì 18 ottobre, dalle 19,15 alle 19,30, i negozi spegneranno tutto e rimarranno al buio. I titolari abbasseranno anche le saracinesche rendendo il paese di Leonardo Sciascia scuro e silenzioso.

“Siamo ormai in ginocchio - dicono - e non possiamo fare altro, a questo punto, che organizzare un flash mob per insorgere contro lo spaventoso costo delle bollette che dopo la pandemia ci ha dato il colpo di grazia”. Ma l’invito dei commercianti a spegnere tutto in quei 15 minuti non è rivolto solo alla categoria: “Facciamo appello anche ai privati cittadini chiedendo loro di staccare il contatore di casa per appoggiarci in questa importante, seppur simbolica, manifestazione di protesta”.

“E’ arrivato il momento di scendere in piazza a fare sentire la nostra voce - ha detto il consigliere comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro - con sindaci, assessori, presidenti del Consiglio e consiglieri comunali tutti uniti. Dobbiamo sostenere l'iniziativa organizzata in Sicilia da sindacati e associazioni a sostegno di famiglie e imprese che si svolgerà il 7 novembre a Palermo. Nonostante gli annunciati ristori previsti dal Governo centrale per calmierare gli esosi aumenti del costo dell'energia elettrica e del gas, in questi giorni sono arrivate le bollette con aumenti da 1.000 a 5.000 mila euro. La situazione è gravissima ed ormai assolutamente insostenibile”.