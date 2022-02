Carnevale, si lavora per il riconoscimento Unesco

Sciacca, insieme ad altri 4 comuni italiani, avvia la procedura al Ministero della Cultura per il riconoscimento dei loro carnevali storici al patrimonio immateriale dell’Unesco .

La proposta è partita dal sindaco di Fano e saranno coinvolti, oltre Sciacca, anche Cento, Putignano e Acireale, tutte sedi di carnevali storici riconosciuti dal Ministero. Adesso lavoreranno insieme per il riconoscimento delle iniziative quali beni appartenenti al Patrimonio immateriale dell' Unesco.

Un calendario di incontri è già stato stilato on line e in presenza e già la prossima settimana è organizzato un incontro col dirigente del Ministero alla Cultura per definire i passaggi per la costruzione del dossier che dovrà essere trasmesso alla rappresentanza permanente d’Italia presso la sede Unesco di Parigi .