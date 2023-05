Carnevale di Sciacca, ecco gli orari e i tragitti dei bus navetta gratuiti

Definiti orari e tragitto del servizio di trasporto gratuito con bus navetta che collegheranno l’area del centro città al quartiere della Perriera nei giorni della prossima edizione del Carnevale di Sciacca, programmato il 20 e 21, il 27 e 28 maggio 2023.

Per illustrare meglio il servizio è stata creata una mappa con linee di colori diversi: rosso, arancione e anche blu per un altro servizio.

Bus navetta gratuiti centro-Perriera

NAVETTA CENTRO STORICO – PERRIERA (LINEA ROSSA)

Servizio gratuito offerto dal Comune di Sciacca, frequenza ogni 20 minuti

Sabato 20 e 27 Maggio: inizio servizio alle ore 14,40, fino alle 00,40

Domenica 21 e 28 Maggio: inizio servizio alle ore 9,40 e fino alle 13,20; e dalle 14,40 fino alle 00,40

Percorso: Capolinea Terme Via Agatocle/Via Figuli —-> Villa Comunale Via Figuli —-> Corso Vittorio Emanuele 144 —> Piazza Porta Palermo —-> Capolinea Via Azalee/Corso Accursio Miraglia

NAVETTA PERRIERA- CENTRO STORICO (LINEA ARANCIONE)

Servizio gratuito offerto dal Comune di Sciacca

Percorso: Capolinea Via Azalee/Corso Accursio Miraglia —-> Corso Vittorio Emanuele 133 —-> Villa Comunale Via Figuli —-> Capolinea Terme Via Agatocle/Via Figuli

Frequenza: ogni 20 minuti

Sabato 20 e 27 maggio inizio servizio ore 14,40 fino alle 00,40

Domenica 21 e 28 maggio inizio servizio ore 9,40 fino alle 13,20 e dalle 14,40 fino alle 00,40

ALTRI SERVIZI

Sarà inoltre attivata una navetta che, nel quartiere Perriera, collegherà il tratto della cosiddetta “area di ammassamento” e piazza La Rosa. Questi i dettagli.

NAVETTA PERRIERA AREA AMMASSAMENTO-PERRIERA PIAZZA LA ROSA (LINEA BLU)

Servizio 2€ – parcheggio area ammassamento gratuito

Percorso: Capolinea Area Ammassamento <—-> Capolinea Piazza La Rosa

Frequenza: ogni 15 minuti

Sabato 20 e 27 maggio: inizio servizio ore 14,40 fino alle 00,40

Domenica 21 e 28 maggio: inizio servizio ore 9,40 e fino alle 13,20; e dalle 14,40 fino alle 00,40

INGRESSO AUTOBUS TURISTICI E CAMPER

Per autobus turistici e camper l’ingresso è Sciacca Ovest lungo la SS115, zona Perriera Stadio Alternativo

PARCHEGGI

Parcheggio auto area di ammassamento

Parcheggio Camper è previsto nell’ex Galoppatoio

Parcheggio Autobus Via dei Tonnaroti