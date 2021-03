Casa Sanremo con le pizze del favarese Pistritto, Carmelo: "Non è un sogno..."

Il sogno di Carmelo Pistritto si è avverato. Il maestro pizzaiolo di Favara è approdato a Sanremo. Il favarese porterà la sua arte nel team food della kermesse. Una vita fatta di gavetta vera, di sacrifici ed anche riconoscimenti ambiziosi. Carmelo è volato a Sanremo ed è pronto a mettere il suo estro, ma anche la sua conoscenza della materia prima al festival di Sanremo.

"Ho cominciato a sporcarmi di farine fin da piccolo. Ovvero a 10 anni - dice Carmelo Pistritto a Sicilia da Gustare. Ho seguito le orme di mio padre, anche se lui era uno chef. Ho dei ricordi bellissimi, non riuscivo neppure ad arrivare nel banco, ero così piccolo. Nessuno mi ha spiegato come fare, per me è stata una cosa quasi naturale. Ho studiato tanto, ho scoperto le farine ed avevo voglia di crescere. Ho deciso di aprire la mia pizzeria, per poi partecipare anche a dei programmi televisivi. Sanremo per me è un sogno che si avvera".