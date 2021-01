Un pizzaiolo favarese a Sanremo: è Carmelo Pistritto

Si chiama Carmelo Pistritto è un pizzaiolo ma anche un titolare di due rinomate pizzeria favarese. Il 30enne è stato inserito nel team di Sanremo.

Carmelo Pistritto preparerà le sue pizze per i big della musica italiana. Un riconoscimento importante, l’ennesimo, per l’artista delle pizze.

"La mia passione per la pizza nasce all'età di 10 anni, seguendo mio padre nel campo della ristorazione. Sono sempre stato incuriosito - dice Pistritto sul sito sanremese - dallo sperimentare più cose possibili, però allo stesso tempo mi sento un tradizionalista. La mia vita lavorativa è abbastanza impegnativa perché gestisco due locali. Nel 2019 - ha aggiunto - sono stato un concorrente del Boss delle pizze su Alice TV, raggiungendo il Terzo posto e nel 2020 non più come concorrente ma come giudice di gara. Ho partecipato a diverse gare qui in Sicilia, classificandomi sempre tra i primi posti".