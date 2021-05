Riconoscimenti di prestigio, un pianeta porterà il nome del racalmutese Carmelo Falco

Il 40enne è un ricercatore del centro Internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello e coordinatore dei Giovani Udc

Ambito ed ambizioso riconoscimento per l'astronomo Carmelo Falco. Il coordinatore dei giovani Udc, da New York, ha ricevuto una importante notizi. Ovvero, Pianeta Minore 5766 (1986 QR3) porterà il nome Carmelofalco. Attribuiti anche i nomi di Racalmuto e Gigiproietti, scomparso di recente.

L’astronomo Carmelo Falco, quarantenne di Racalmuto, ricercatore del centro Internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello e coordinatore dei Giovani Udc per la Provincia di Agrigento, ha ricevuto un grande riconoscimento attribuito dall’Unione Astronomica Internazionale. Il suo nome è stato attribuito ad un Pianeta Minore del Sistema Solare, premio attribuito per le sue attività divulgative e ricerche scientifiche.