Anmil di Agrigento, rinnovate le cariche sociali: Nantele è il nuovo presidente

L’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Agrigento si rinnova dopo i lavori del X Congresso Nazionale associativo, che si è tenuto i primi di giugno a Montesilvano (Pescara), mentre nella provincia di Agrigento il Consiglio territoriale sì e tenuto il 21 giugno, ed è così composto:

Presidente territoriale Michele Nantele

Vice Presidente territoriale Alonge Stefano

Consiglieri territoriali Marotta Antonio, Miccichè Paolo, Matina Calogero, Marino Fabrizio, Randazzo Carmelo,

Tra le diverse attività che sta organizzando la nuova dirigenza associativa nella provincia di Agrigento c’è la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, e il monumento ai caduti sul lavoro che verrà ubicato in piazza stazione. per sottolineare quanto sia fondamentale mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, la cui mancanza è causa di infortuni e malattie professionali sempre evitabili e prevedibili.

“Oggi, come ieri, non è accettabile morire di lavoro – dichiara il Presidente ANMIL di Agrigento Michele Nantele, ma dai numeri che emergono dai dati INAIL sembra che nulla cambi nonostante la tecnologia, la consapevolezza e le norme stringenti.

Pertanto, come Presidente ANMIL territoriale, in comune accordo con il Consiglio, mi impegnerò con tutte le mie forze affinché si mettano in pratica azioni precise e strategiche che riescano ad incidere su un fenomeno troppo sottovalutato ma che incide fortemente sul Paese, quale la scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro, e su quelle che sono le tutele sempre più ridotte di coloro che si infortunano o contraggono una malattia professionale”.