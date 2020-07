Tartaruga Caretta Caretta depone le uova a Licata, il Wwf: “Salvaguardiamo il nido”

Una tartaruga Caretta Caretta sceglie la spiaggia licatese di contrada Pisciotto per deporre le sue uova. Un abitante della zona che è stato testimone dell’evento ed ha tempestivamente allertato i volontari del Progetto Tartarughe Wwf Italia. Per salvaguardare il nido e arrivare alla schiusa delle uova, l’associazione ambientalista, lancia adesso un appello ai fruitori della spiaggia e agli organi istituzionalmente competenti. “Ripartizione faunistica, Guardia costiera e Comune di Licata – si legge in una nota - siamo certi, faranno la loro parte, perché i volontari del Wwf di Licata, quelli veri, non pagati e animati dal solo amore per la natura che è anche amore verso il prossimo, ci saranno”.