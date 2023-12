Sanità, è emergenza anche per i medici di famiglia: sempre più gli abbandoni

Non solo reparti degli ospedali che si svuotano sempre di più: in provincia di Agrigento l'emergenza nel settore della sanità riguarda infatti ormai anche la cosiddetta medicina del territorio.

Secondo quanto rivela La Sicilia, infatti, sono 5 solo gli ultimi medici che hanno lasciato il proprio incarico in questi giorni e che erano operanti in diverse branche e zone della provincia. Si tratta dell'oggi coordinatore del presidio di assistenza territoriale di Ravanusa, e poi di specialisti din medicina riabilitativa, reumatologia, medici di medicina d'urgenza e operatori in servizio nei presidi di continuità assistenziale.



L'Asp, spiega ancora il quotidiano catanese, continua a cercare di reperire medici in vario modo. Due i sanitari stranieri - entrambi agrigentini - che arriveranno nel prossimo futuro: si tratta di un cardiologo e di un endocrinologo, mentre cinque medici specializzati in Ostetricia e Ginecologia firmeranno a breve un contratto a tempo indeterminato a 2 anni dal concorso indetto dall'Asp.