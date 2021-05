I cardinali Montenegro e Semeraro: "La figura di Livatino segno di speranza per questa terra"

"Abbiamo bisogno di ricordarci che abbiamo una responsabilità come cristiani. Non siamo solo spettatori o giudici di quello che accade, ma abbiamo la responsabilità di costruire una società diversa. Livatino ha avuto il coraggio di farlo, se ognuno fa la sua parte qualcosa cambierà". A parlare ai microfoni di Agrigentonotizie a margine della messa di beatificazione del giudice Rosario Livatino è l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro.

"In un mondo in cui ci sono tante parole e pochi fatti - dice invece il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi - è importante il tema della coerenza. Che questo nuovo martire ci sia di incoraggiamento in tutte le situazioni della vita, cristiani o non cristiani la credibilità è un valore umano è un valore di cui tutti abbiamo bisogno. Il Beato Livatino è una figura che onora questa terra".