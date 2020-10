Aveva in casa 9 cardellini, dopo la perquisizione scatta la denuncia

Aveva in casa 9 cardellini, appartenenti alla specie protetta. Uccelli, tutelati dalla legge, che non potevano stare certamente in gabbia in una casa. A ritrovare i volatili - durante una perquisizione domiciliare effettuata lo scorso lunedì - sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Agenti che hanno fatto scattare, per il proprietario dei 9 cardellini, una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato contestata è detenzione illegale di fauna selvatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I volatili sono stati trasferiti al centro provinciale di recupero fauna selvatica che si trova a Cattolica Eraclea.