Carcere di Sciacca, la proposta dell'ex procuratore: "Diventi un polo culturale"

"L'attuale sede del carcere di Sciacca torni ad essere destinata a una pubblica fruizione e si trasformi in un polo culturale": è la proposta dell'ex procuratore nonchè ex capo del Dipartimento per l'amministrazione della giustizia, Bernardo Petralia, rilanciata con un'intervista al quotidiano La Sicilia.

Petralia, già quando era a capo della procura della Città delle Terme, aveva suggerito il trasferimento del carcere con la conseguenza che l'edificio di pregio artistico e storico che lo ospita, ovvero un antico convento, avrebbe potuto trasformarsi in un sito destinato alla pubblica fruizione.

Petralia, attraverso le pagine del quotidiano catanese, torna sulla questione: "E' vero - dice - che dove c'è un tribunale deve esserci pure un carcere ma che questo debba occupare uno dei più bei monumenti è un nonsenso".