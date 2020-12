Dolci prodotti con ingredienti scaduti, appello dei carabinieri ai commercianti: "Restituiteci quello che avete comprato"

Dopo la scoperta e il sequestro di quintali di generi alimentari scaduti, in uno stabilimento "fantasma" - che si occupava della produzione di prodotti dolciari e di rosticceria - a Comitini, i carabinieri lanciano un appello ai commercianti che hanno acquistato i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. “Siamo alla ricerca – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il capitano Lugi Pacifico che è il comandante della compagnia carabinieri di Canicattì - degli operatori commerciali che si rifornivano in questo stabilimento 'fantasma' ed a loro chiediamo di restituire o di provvedere a distruggere, dandocene notizia, i generi alimentari comprati”.

Sui potenziali rischi per la salute pubblica, delle materie utilizzare nella produzione dei semi lavoratori che l’azienda forniva ad un’ampia rete di distributori, perlopiù bar, pasticcerie e panifici - nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella caserma “Biagio Pistone” del comando provinciale dell’Arma - si è soffermato anche il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, comandante del centro Anticrimine Natura.

Cassate siciliane, cannoli, cornetti, genovesi ma anche arancine e calzoni, dallo stabilimento 'fantasma' di Comitini finivano sui banconi di decine di esercizi commerciali dell’hinterland agrigentino e non solo.