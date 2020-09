La misteriosa scomparsa di Gessica, Ris "armati" di luminol per cercare tracce di sangue

Hanno atteso che facesse buio e hanno avviato i rilievi con il luminol, che è in grado di evidenziare tracce biologiche fra le quali anche quelle ematiche non visibili dall’occhio umano. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina, fino a tarda sera, sono rimasti al lavoro nell’abitazione di Giuseppe Lattuca: il papà di Gessica che è scomparsa la sera del 12 agosto 2018.

Il giallo di Gessica Lattuca, i Ris tornano a Favara dopo 2 anni dalla scomparsa

„ Il giallo di Gessica Lattuca, i Ris tornano a Favara dopo 2 anni dalla scomparsa

Secondo gli esperti del Ris, nonostante siano ormai trascorsi più di due anni dalla scomparsa della giovane, il luminol sarebbe in grado di individuare eventuali macchie di sangue. Intanto, per la giornata di domani, sarà sottoposta ad esame scientifico anche l’automobile incendiata di Gaspare Volpe, ex datore di lavoro di Gessica. La Volkswaghen Passat dell’uomo era stata incendiata il pomeriggio del 23 settembre del 2018, ovvero dopo circa un mese dalla scomparsa di Gessica. “

Distrutta dalle fiamme l'auto dell'ex datore di lavoro di Gessica Lattuca

„ Le fiamme devastano l'auto dell'ex datore di lavoro di Gessica Lattuca

La carcassa dell’auto, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, era stata posta sotto sequestro. Nonostante un lungo periodo di apparente silenzio, la presenza dei Ris a Favara dimostra come le indagini sul caso Gessica non solo non si sono mai arrestate, ma proseguono ancora e a tutto campo. Nulla viene lasciato al caso dagli investigatori, nel tentativo di fare piena luce sulla misteriosa sparizione della donna.