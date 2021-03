Discarica abusiva a Favara ovest, bonificata dopo l'intervento dei carabinieri

Vasta discarica abusiva nella zona di Favara Ovest bonificata questa mattina su impulso dei carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento, coordinati dalla procura della Repubblica e supportati dai militari della Compagnia di Agrigento. La zona in questione è quella di via Giacomo Puccini e ricade in quella porzione di territorio "contesa" tra Agrigento e Favara, sebbene la questione dei confini sia stata ormai determinata in modo definitivo.

I carabinieri, in particolare, hanno svolto una funzione di raccordo tra gli enti in modo tale che i dirigenti degli uffici tecnici dei due comuni, alla presenza dei militari, effettuassero un sopralluogo congiunto in modo da giungere in tempi brevissimi alla soluzione tecnico-amministrativa che consentirà giorno 5 marzo 2021 dalle ore 08:30 la bonifica del sito con lo smaltimento in discarica dei rifiuti presenti.

Durante i sopralluoghi sono stati acquisiti documenti che sono adesso al vaglio dei militari dell’Arma e che consentiranno l'individuazione degli autori degli abbandoni. L'area sarà, inoltre, oggetto a specifici controlli per evitare che si possa vanificare la bonifica realizzata.